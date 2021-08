Vente d'appartement Perpignan : le principe du home-staging

Aérer et alléger l’espace du 4 pièces à vendre

Miser sur une apparence neutre de l'appartement

Conseils pour valoriser votre vente d'appartement 4 pièces à Perpignan grâce au Home-StagingTendance récente, le Home-Staging consiste à valoriser un bien immobilier grâce à des aménagements rapides et peu chers, afin d’en accélérer la vente ou la location. Le principe est simple : créer une impression favorable chez le visiteur, en mettant l’accent sur les atouts de la maison ou de l’appartement.Lorsque l’on cherche à acheter une maison ou un appartement, il est souvent difficile de se projeter dans un intérieur déjà très investi par les actuels occupants. De ce fait, le futur acheteur a du mal à s’imaginer dans les lieux, car il lui est difficile de se faire une idée du résultat après son emménagement.Pour permettre à un futur acquéreur de se projeter facilement, et favoriser ainsi le coup de cœur, les vendeurs ont tout intérêt à se tourner vers le home-staging pour valoriser leur bien immobilier.Pour aménager votre logement rapidement et à petit prix, un agent immobiler de Perpignan vous invite à suivre ces conseils :Pour que le visiteur puisse s’imaginer dans votre intérieur, il est primordial que celui-ci ne soit pas surchargé. Commencez donc par désencombrer toutes les pièces, en vous débarrassant des éléments trop imposants, qui pourraient donner une fausse idée de la surface habitable.Il sera très difficile pour le visiteur de se lancer dans l’achat si il ne se sent pas déjà un petit peu chez lui durant la visite. Pour l’y aider, nous vous conseillons vivement de retirer de votre maison ou de votre appartement tous les éléments trop intimes ou trop personnels, qui pourraient freiner le coup de cœur de l’éventuel acheteur. Préférez toujours une atmosphère et une décoration neutre, qui toucheront un maximum de personnes.Bien que l'offre de vente d'appartement en région de Perpignan soit toujours inférieure à la demande, depuis 2020, le home staging est petit plus qu'il ne faut plus négliger !